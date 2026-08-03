El eslabón apareció en Xalapa

Por Manuel Zepeda Ramos

Yo-Yo Ma, de nacionalidad francesa y estadounidense, de ascendencia china, es el violonchelista vivo más importante del Mundo, formado académicamente en Harvard, Juilliard, Columbia, entre otras instituciones.

Dos años antes de que el siglo XX expirara, Yo-Yo Ma creó el Silk Road Proyect o Ruta de la Seda, esa ruta que a los mexicanos tanto nos impresiona, porque ese trazo geográfico pasó por nuestro país en su larga travesía hacia Europa.

Hablo de un grupo de música formado por grandes profesionales de la composición y la ejecución del continente asiático y europeo, virtuosos todos de sus instrumentos, buscando un auténtico dialogo entre compositores e intérpretes de más de 20 países. Me refiero a instrumentos como la Pipa; un laúd chino de cuatro estaciones y de mucha expresividad; el Seng: armónica de boca tradicional; el Shacuhachi: flauta de bambú, japonesa, tocada con vocación meditativa; percusiones del Mundo: tambores y accesorios de diversas regiones euroasiáticas., entre otros instrumentos del planeta. Recuerdo que también incluyó una gaita española en su importante experimento.

Yo-Yo Ma quería y lo logró para asombro del Mundo, tocar su instrumento europeo con instrumentos euroasiáticos que impresionaron a los melómanos de todos lados: un instrumento europeo tocando al lado de instrumentos tradicionales de otras regiones de la Tierra.

Ahora, como resultado del apoyo del FONCA, bajo el programa Jóvenes creadores (2017-2018), el maestro y compositor xalapeño, guitarrista clásico egresado de la facultad de Música de la Universidad Veracruzana, Rodrigo Lomán, logró poner en consonancia en un concierto, música clásica y son jarocho, mezclando a instrumentos europeos con un instrumento mestizo veracruzano.

«La idea principal de la composición, dice el maestro Rodrigo Lomán, es emplear el estilo clásico -Haydn, Mozart-, utilizando el requinto jarocho o guitarra de son, como solista.

Se utilizaron temas jarochos tradicionales como el Balajú, la indita, el Gallo, el Siquisirí, los Pollos, el Aguanieves y los Poblanos, los cuales son tratados con un desarrollo análogo al empleado por los compositores del período clásico, imitando sus aspectos estructurales, armónicos, contrapuntísticos, orquestación, entre otros», concluye Rodrigo Lomán.

Creo que el resultado obtenido es exitoso e histórico.

No dudaría en afirmar que este experimento inicia una evolución en ensambles musicales de Europa y América, importantes en toda evolución humana.

YO-Yo Ma, toca su instrumento europeo al lado de instrumentos tradicionales y enloquece al mundo musical contemporáneo.

Rodrigo Lomán, guitarrista clásico, toca el requinto jarocho al lado de instrumentos clásicos europeos y el resultado es admirable.

Creo que en la Universidad Veracruzana se ha dado un salto de visión futura.

Por lo pronto, ya es tiempo de ir a Europa a enseñar lo que se ha logrado con un instrumento jarocho surgido del mestizaje por la llegada y presencia de instrumentos europeos en América, tocando con ellos.

Puedo decir que el mestizaje «al revés», llegará a Europa y será un éxito. El eslabón ya llegó a Xalapa, de la mano de Rodrigo Lomán.

-Ojalá que Yo-Yo Ma lo escuchara-