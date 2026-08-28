﻿El Delfín Oriente celebra su Demostración de Verano 

• En la alberca de 18 metros participaron nadadores de los programas Preescolar, Escolar, Jóvenes y Adultos

Niñas, niños, jóvenes y adultos de los diferentes programas de natación compartieron una mañana llena de alegría y entusiasmo durante la Demostración de Verano, realizada en la histórica alberca de la sucursal Oriente de El Delfín de Chiapas, instalación fundada en 1975.

La actividad comenzó con una presentación de integrantes de la selección infantil y juvenil, dirigidos por la profesora Amanda Moguel Rodríguez, quienes mostraron ejercicios técnicos y el desarrollo de los cuatro estilos de nado, dando una muestra del trabajo y la disciplina que forman parte de su preparación y que los ha llevado a representar a Chiapas en competencias nacionales.

Después llegó uno el momento más esperado, cuando alumnas y alumnos de los distintos programas fueron llamados a ocupar sus carriles, lanzarse al agua y demostrar todo lo aprendido durante sus lecciones de verano. Cada prueba fue acompañada de cerca por el equipo de educadores acuáticos encabezado por la profesora Rocío Anzueto Moguel.

En la alberca de 18 metros participaron nadadores de los programas Preescolar, Escolar, Jóvenes y Adultos, quienes desarrollaron pruebas de patada de crol y dorso con tabla, así como estilos completos en el caso de los más avanzados. Desde las gradas, madres y padres de familia acompañaron el esfuerzo de los participantes con aplausos, sonrisas y cámaras listas para guardar estos momentos especiales.

La Demostración de Verano cerró con un ambiente de alegría y orgullo con la entrega de medallas conmemorativas, en el que cada participante subió al podio para recibir su reconocimiento y tomarse la fotografía del recuerdo junto a integrantes de la selección juvenil de El Delfín de Chiapas.