El Delfín conquista el Torneo III Aniversario de Axolotes

• Sobresaliente participación al colocar a 19 nadadores entre los dos primeros lugares de sus respectivas categorías, considerando las divisiones infantiles, juveniles y Máster.

Con una cosecha de 1,659.50 puntos, además de 13 campeonatos y seis subcampeonatos individuales, El Delfín de Chiapas se proclamó campeón del III Aniversario Axolotes, celebrado el pasado fin de semana en Tuxtla Gutiérrez.

El representativo comandado por la entrenadora Amanda Moguel Rodríguez lució en las cuatro sesiones de pruebas y superó al anfitrión, que se quedó con el segundo lugar con 1,243.50 unidades, y a Acuática Máster Center, tercero con 856.

El evento, avalado por la Asociación Chiapas de Natación y Aguas Abiertas, A. C., también contó con la participación de los equipos: Monarca de Cintalapa, Aquashark de Huixtla, Club Mantarrayas, Marlin Sport Tapachula, Isurus Swim Club y Nadadores en Transferencia.

A nivel individual, el club contó destacadas actuaciones, sumando los siguientes campeonatos y subcampeonatos por categorías: en 9-10 años, Avril Díaz Villarreal se proclamó campeona femenil con 54 puntos, mientras que Ángel Uriel Bustillos Sánchez conquistó el primer lugar varonil con 49 unidades.

En 13-14 Femenil, Ana Paola Cáceres Nangusé obtuvo el subcampeonato con 45 puntos y en la rama Varonil, El Delfín consiguió el 1-2 con Evann Andrés Pérez López como campeón, con 52 puntos, y Maximiliano Domínguez García como subcampeón, con 42.

La cosecha continuó en 15-16 años, donde Valentina Escobar Cuesta se coronó en la rama femenil con 50 unidades e Ian de la Rosa Cruz hizo lo propio en la varonil con 47.

En 17-19 años, Ariadna Sarmiento Monzón obtuvo el campeonato femenil con 50 puntos, mientras que Rodrigo Escobar Cruz fue subcampeón varonil con 42.5.

En las categorías Máster, Nery Trujillo Ovilla compartió el primer lugar de 20-29 Femenil con 60 puntos, mientras que en 20-29 Varonil El Delfín volvió a dominar los dos primeros puestos gracias a Augusto Enríquez López, campeón con 62 unidades, y Jorge Trujillo Ovilla, subcampeón con 54. También destacó Viridiana Mendoza Espinosa, quien se adjudicó el primer sitio de 30-39 Femenil con 64 puntos.

En 40-49 años, Selene León Sol alcanzó el subcampeonato femenil con 55 puntos, mientras que Karlos Rasgado Martínez se coronó campeón de la rama varonil con 62.

Los resultados positivos se extendieron a 50 y Mayores, donde Mónica Anzueto Moguel y Lily Anzueto Moguel consiguieron el 1-2 femenil con 62 y 58 puntos, respectivamente.

En 50 y Más Varonil, Juan Pablo Cartagena Zenteno se proclamó campeón con 64 unidades y Luis Felipe Cartagena Zenteno obtuvo el subcampeonato con 56.

En el Top 15

Además de los campeones y subcampeones, El Delfín de Chiapas colocó a numerosos representantes dentro del Top-15 de sus respectivas categorías. En 6 años y menores Femenil destacaron Luisa Torres Sánchez (7.º), Fanny Méndez Santos (12.º) y Sarah E. Montes de Oca (13.º). En la rama varonil, Kylian Alfredo Ruiz Zárate (3.º), Lucas Miranda Muñoa (6.º) y M. Zaid Cancino Cruz (8.º) también lograron ubicarse entre los mejores.

En 7-8 años Femenil, Rosa Elvira Hernández Escobar (8.º) y Romina García Arnáez (11.º) consiguieron puestos destacados, mientras que en Varonil Héctor Moreno Ramos (3.º), Carlos Gustavo Guzmán Guzmán (3.º) y Luis Mario Gómez Hernández (10.º) se metieron al Top-15.

En 9-10 Femenil, Sofía Trujillo Aguilar (13.º) y Renata Molina Flores (14.º) también figuraron entre las mejores de la división. En 9-10 Varonil, René Esquinca Santiago (5.º), Thiago de la Rosa Cruz (7.º), Ismael Jiménez Natarén (8.º), Matías Gabriel Gómez Velázquez (10.º), Braulio Aguilar Olán (12.º) y Miguel Sánchez Ponce (14.º) completaron una amplia presencia en el podio.

Para 11-12 Femenil, Fernanda Ximena Méndez Santos (4.º), Xiomara Escobar Cuesta (6.º), Camila Jiménez Natarén (7.º), Carolina López Rosales (8.º), Ana Sofía López Chávez (9.º) y Renata García Arnáez (10.º) se instalaron igualmente entre las 15 mejores. En Varonil sobresalieron Emilio Ezequiel Mendoza López (5.º), Matías Ortega Anzueto (8.º) e Ian Alejandro Montiel Huerta (9.º).

En 13-14 Femenil aparecieron Renata Esquinca Santiago (3.º), Gabriela López Álvarez (4.º) y Regina Escobar Cruz (6.º); mientras que en Varonil se ubicaron Tadeo Bustillos Sánchez (3.º), Sebastián Ortega Anzueto (7.º), Emilio Noel Gómez Velázquez (10.º), Christopher M. López Ramírez (12.º) e Ian Soria García (13.º).

En 15-16 Femenil, Valentina Guadalupe Espinosa Guzmán (3.º), Camila Chorley Carrillo (4.º), Camila Michelle Gómez Marín (7.º) y Doris B. Méndez Santos (9.º) terminaron dentro del Top-15. En la rama varonil hicieron lo propio Diego Hernández González (5.º), Alexander Hernández Morales (9.º) y Emiliano Gamboa Pérez (12.º).

Finalmente, en 17-19 Femenil, Quiana Tovilla Santiago (3.º) también consiguió colocarse entre las mejores de su categoría.