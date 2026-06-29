El cónsul que vale como testigo

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Cuando el Senado de la República ratificó a Rutilio Cruz Escandón Cadenas como cónsul general de México en Miami —el 13 de diciembre de 2024, a menos de 24 horas de haber sido propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum y apenas cinco días después de que entregara la gubernatura de Chiapas a Eduardo Ramírez— la votación de 65 a favor, 22 en contra y cinco abstenciones decía más de lo que sugería el marcador. No era el respaldo a un perfil diplomático. Era la fotografía de una deuda política en cobro.

El expediente que acompaña a Escandón desde entonces no es uno que pase por el Senado: es el que construyen, según fuentes cercanas al proceso y el análisis del columnista Roberto Rock, las oficinas del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La tesis es precisa y perturbadora: el exgobernador de Chiapas no sería el objetivo principal. Sería la llave.

EL PADRINO QUE NO VOTÓ

El coordinador de la bancada morenista, el senador Adán Augusto López Hernández, se excusó formalmente de participar en la ratificación alegando «interés directo»: su hermana Rosalinda López Hernández fue esposa de Escandón durante más de diez años. La excusa fue jurídicamente correcta y políticamente transparente. Sin embargo, testigos de la sesión reportaron que Adán Augusto entró al menos dos veces a la sala donde deliberaba la Comisión de Relaciones Exteriores, sentándose junto a los senadores de su bancada.

Entre los legisladores que sí acompañaron a Escandón estuvieron figuras de alto valor simbólico: el senador José Cruz —su exsecretario de Salud en Chiapas—, la senadora Sasil de León, la senadora Alejandra Berenice Arias Trevilla —suplente de la propia Rosalinda López— y el senador Carlos Manuel Merino Campos, quien sustituyó al propio Adán Augusto en la gubernatura de Tabasco. Una red familiar-política compacta, moviéndose en sincronía.

La voz solitaria en la Comisión fue la senadora panista Lilly Téllez. Movimiento Ciudadano optó por la abstención. El PRI prefirió el silencio. La coalición morenista cerró filas.

LO QUE INTERESA EN WASHINGTON

El columnista Roberto Rock introduce un elemento que transforma la lectura del nombramiento: la justicia estadounidense habría invitado a Escandón a conversar desde las oficinas del Departamento de Justicia antes de que llegara formalmente a Miami. Los agentes, según esas fuentes, no iban tras él. Iban tras Adán Augusto.

Rosalinda López Hernández —hermana del senador y segunda esposa de Escandón— habría sido el verdadero canal de poder en Chiapas, con influencia extendida sobre la fiscalía estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la delegación de la FGR. Murió en junio de 2024 durante una intervención quirúrgica en Estados Unidos. Fue electa senadora tres días antes de morir.

EL CÓNSUL COMO PIEZA DE CAMBIO

Hay un detalle que la política mexicana prefiere ignorar y que Washington no olvida: Escandón llegó a Miami con un nombramiento que al Departamento de Estado norteamericano le resultó incómodo desde el primer día. Los registros de alertas sobre sus movimientos financieros y el auge del crimen organizado en Chiapas durante su gubernatura ya estaban en los archivos antes de que tomara posesión del cargo.

El diagnóstico extraoficial es claro: Escandón no es un objetivo de primer orden. Es un testigo colaborativo en potencia —figura jurídica que en el sistema federal estadounidense implica aportar evidencia sólida contra un objetivo de mayor rango a cambio de consideraciones procesales.

Chiapas aportó al servicio exterior un exgobernador que la justicia estadounidense no quiere procesar. Quiere escucharlo.