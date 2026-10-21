El apellido que abre puertas y también las cierra

FILÍPICAS

Paco Ramírez

Pío López Obrador va por el Distrito 9 de Tuxtla: el choque de dinastías contra el peso del currículum y las facciones locales

El pasado 6 de octubre, Pío López Obrador formalizó su registro en Morena como aspirante a la coordinación distrital de los Comités de Defensa de la Transformación por el Distrito 9 federal, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez. El anuncio, realizado mediante un video en el que invocó la clásica retórica de trabajar «a ras de suelo» bajo la fórmula de su hermano (suela, saliva y sudor), fue leído de inmediato por la prensa como la antesala interna para la candidatura de 2027. Sin embargo, detrás de la puesta en escena, su reaparición reactiva los cuestionamientos más incómodos sobre la incongruencia ética, el influyentismo y el verdadero costo de las dinastías políticas en la llamada Cuarta Transformación.

¿PESA EL APELLIDO O ARRASTRA EL PASADO?

Presentar el apellido López Obrador únicamente como un «activo de reconocimiento barato» es omitir la pesada carga negativa que arrastra el aspirante. Pío no llega a la contienda amparado en la nostalgia social; carga a cuestas el estigma de los videos difundidos en 2020 donde se le observa recibiendo sobres amarillos con dinero en efectivo de manos de David León, operador del entonces gobernador Manuel Velasco. Aunque el Tribunal Electoral Federal lo exoneró formalmente determinando la inexistencia de infracciones electorales punibles, en el tribunal de la opinión pública el veredicto es opuesto.

A esto se suma una flagrante contradicción con la agenda nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha impulsado con fuerza la reforma constitucional contra el nepotismo, dejando claro que este fenómeno «le hace mucho daño al país» y fijando un estricto estándar moral para el partido. Que Pío López Obrador y su sobrino, Andrés Manuel López Beltrán —quien buscó registro de forma simultánea en Tabasco— fuercen sus candidaturas en este momento, representa un desafío directo a la línea de congruencia dictada desde el centro del país.

EL FACTOR PACO CHACÓN Y LA «NUEVA ERA»

La temperatura política en la capital chiapaneca subió al máximo tras el registro oficial de Francisco «Paco» Chacón Sánchez en el proceso interno de Morena. Al dejar formalmente la titularidad de la Secretaría del Humanismo, Chacón se consolida en la percepción pública como el perfil favorito oficial del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Su postulación inyecta un «calor político» que redefine las reglas del juego en Tuxtla.

A diferencia de las candidaturas que dependen de la inercia de las siglas, Paco Chacón cuenta con ventajas operativas contundentes. Dispone de un fuerte tejido social gracias a su paso por la Secretaría del Humanismo, donde operó programas de alto impacto como Cuidar es Amar, sumado a su estrecha cercanía con bastiones tradicionales locales como la Mayordomía Zoque. Su lema de campaña por un «Tuxtla Chingón» busca contrastar el arraigo del Barrio de Guadalupe frente a quienes pretenden imponerse desde la mera influencia familiar o centralista. Aunque se inscribió originalmente mirando el espacio municipal, su peso es tal que un desplazamiento estratégico hacia el Distrito 9 federal liquidaría por completo las posibilidades de Pío López Obrador.

EL AJEDREZ DE TUXTLA: UN TERRITORIO ENCENDIDO

El panorama se vuelve todavía más hostil para el hermano del expresidente al interactuar con el resto de los liderazgos que ya le han puesto calor al proceso de selección:

1. Raúl Bonifaz Moedano: El exdelegado estatal de la SEP representa la vía de la institucionalidad pura. Su amplia hoja de vida como diputado federal y local ofrece al partido una salida limpia, con experiencia parlamentaria real y libre de escándalos mediáticos.

2. Carlos Morales Vázquez: El exalcalde bicampeón de Tuxtla (2018-2024) mantiene activa a una de las estructuras operativas de calle más sólidas de la ciudad. Su grupo político vigila de cerca el proceso; si el Distrito 9 federal se convierte en moneda de cambio para los acuerdos de unidad, su peso arrollará las intenciones de Pío.

3. Ángel Torres: El actual presidente municipal defiende la plaza capitalina acuerpado por el poderoso «Grupo Tabasco» liderado a nivel federal por Adán Augusto López. Pese a enfrentar fricciones e impugnaciones internas recientes por parte de las bases morenistas, el alcalde mueve un músculo financiero y de movilización masiva insoslayable.

4. María Mandiola Totoricagüena: La diputada local introduce la cuña de género. Al ser la única mujer visible y de alta competitividad en este bloque, su postulación para el Distrito 9 federal representaría la salida políticamente perfecta para que Morena cumpla las cuotas de paridad y aplique el veto al nepotismo presidencial sin provocar una ruptura abierta con Palenque.

CONCLUSIÓN

Pío López Obrador ha quedado encajonado en una arena de gigantes locales. Ya no compite únicamente contra el estándar ético de la presidencia de la República; compite contra el currículum de Raúl Bonifaz, la maquinaria histórica de Carlos Morales, el poder faccional del Grupo Tabasco de Ángel Torres, la cuota de género de María Mandiola y el indiscutible cobijo territorial de Paco Chacón. En Tuxtla Gutiérrez, el apellido ya no es un cheque en blanco, sino una cuenta pendiente que las fuerzas reales del estado están listas para cobrar.