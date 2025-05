El actor Jaime Aymerich triunfa en Festival de Cine del Norte

• Los créditos de Jaime Aymerich incluyen trabajos con nominaciones a premios importantes de la industria como Acapulco Bay, Weeds, Workaholics y Bosch

Suecia.- El mexicano Jaime Aymerich fue galardonado con el premio a Mejor Actor en la categoría de Largometraje en el prestigioso Festival de Cine del Norte (TNFF) de Suecia, por su interpretación en la película Lo que Dice el Corazón.

Días antes de recibir el galardón, el también productor declaró en entrevista con este medio que, a lo largo de su carrera, tuvo la fortuna de contar con grandes maestros desde sus inicios en el Centro de Arte Dramático de Héctor Aznar, y que más adelante se le unieron figuras como Sergio Jiménez, René Pereyra, Carlos Sotomayor, entre otros.

“Desde muy pequeño me gustaba la actuación, ya como profesional, con 35 años de trayectoria he hecho de todo, mucha televisión educativa para las telesecundarias, pero aunque me iba muy bien en La Casa de los Comediantes aquí en México, siempre tuve el gusanito de irme a trabajar en Estados Unidos en donde mi carrera despuntó al ser parte del melodrama Betty en New York”, comentó Jaime.

Pero con respecto a Lo Que Dice el Corazón, su más reciente entrega fílmica y que lo llevó a ganar el premio a Mejor Actor en la categoría de Largometraje en el festival sueco, interpreta al padre con cáncer de un niño autista y quienes fueron abandonados por la madre de éste último, –papel interpretado por Lorena E. González, de Víctor Gonzáles Doctor Simi–.

Destacó que se trata de una película conmovedora, con un desenlace interesante que el público ha recibido con entusiasmo. Señaló que el drama, escrito por Enrique Torres, presenta una historia realista y emotiva que ha llevado a muchos espectadores al borde del llanto, lo que se reflejó en la buena respuesta que tuvo en cartelera.

“El trabajo de Enrique es garantía, es un escritor con mucha trayectoria sino sólo hay que ver producciones como Al Diablo con los Guapos, Las Tontas no Van al Cielo, Perla Negra, en fin”, añadió.

Aplausos en festival

Así que para Jaime Aymerich, este reconocimiento del Festival de Cine del Norte llegó tras una selección rigurosa entre numerosos trabajos en competición, y en el que el jurado destacó que “considerando la cantidad de inscripciones y la calidad de las mismas, Jaime Aymerich debe estar muy orgulloso de este logro”, se lee en una nota de felicitación, Darwin Reina, director del festival.

Sin embargo, su trayectoria no ha quedado en el simple plano actoral, pues de la mano de su esposa Carolina Aymerich, fundó una casa productora en la que ha trabajado de la mano de Eugenio Derbez, Carolina del Rivo, Fernando Sariñana, Melissa Barrera y más.

“Somos partícipes de productos como Los Huevo Cartoons, In the Heights, Jane the Virgin y Julie and The Phantoms y ya estamos en postproducción del filme Una Pareja de Cuatro, con lo que le hacemos frente a una industria cambiante que cada día exige productos no sólo de gran calidad, sino también para distintos formatos”, finalizó el también actor de doblaje que le da voz al icónico personaje de BoJack Horseman, serie de televisión estadounidense de animación para adultos, creada por Raphael Bob-Waksberg para la plataforma digital Netflix.

