El 2 de octubre ¿no se olvida?

FILÍPICAS

Paco Ramírez

La conmemoración del 2 de octubre parece circunscribirse cada vez más al centro del país y es que hoy la cotidianidad se diluye en un feed infinito que suplanta cualquier tiempo histórico: Tlatelolco compite ahora contra cientos de estímulos por minuto en una pantalla que nos «enseña» a vivir una vida sin pasado, sin consecuencias y, por lo tanto, sin conciencia histórica y política.

Si bien la NEM propone a esta conciencia como eje transversal formativo, en la realidad escolar lo transversal termina siendo aquello que nadie hace porque tod@s suponen que lo hace otr@. Las y los chavos (ya) no están discutiendo ni reflexionando sobre un movimiento estudiantil histórico cuyo origen tuvo mucho que ver con causas aún no resueltas -del todo- en México y, menos aún, en entidades históricamente despojadas y violentadas estructuralmente, como Chiapas.

¿Cómo podría la NEM conectar 1968 con 2026? ¿Qué tiene que ver Tlatelolco con que hoy las juventudes no puedan organizarse en su escuela sin que se considere «peligroso»? La conciencia histórica implica preguntar y cuestionar, aunque incomode. Pero esa incomodidad se resiste, reinventa y suele salir triunfante en su desdichada idea de «perdonar y olvidar» para «avanzar». La conciencia histórica no es para recordar «sucesos que marcaron nuestro pasado…»; es para saber identificar injusticia donde la haya y comprender que no es natural y por lo tanto tampoco aceptable.

Si la juventud actual hoy ya no habla de estos temas no es apatía, sino clausura; les urgen espacios de participación activa, no para relleno de una fotografía, porque una escuela sin espacios para la palabra, solo produce generaciones sin voz y esto contradice profundamente a la NEM y a la mismísima 4T y su revolución de las conciencias.