Ejército activa Plan DN-III-E por deslave en Tila

– Militares realizan limpieza y evaluación de riesgos en Usipa; Sedena no reportó aún personas afectadas –

Elementos del Ejército Mexicano activaron el Plan DN-III-E en la localidad Usipa, municipio de Tila, luego de un deslave de tierra que generó riesgos para habitantes de la zona.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal del 31 Batallón de Infantería, con sede en Ocosingo, desplegó acciones de auxilio para revisar las condiciones del terreno y apoyar en la atención de la emergencia.

Los militares realizaron recorridos de reconocimiento para identificar posibles riesgos, además de participar en la remoción de tierra, material acumulado y labores de limpieza en los puntos afectados.

El operativo también contempla medidas de seguridad para la población mientras continúa la evaluación de las condiciones del terreno y la posibilidad de nuevos movimientos de tierra.

La Sedena señaló que mantiene coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las necesidades que pudieran surgir y apoyar en la recuperación de la zona.

Hasta el momento, la dependencia no ha informado cuántas personas resultaron afectadas ni si existen daños en viviendas o infraestructura.

El personal militar permanecerá en Usipa mientras continúen las labores de auxilio y las autoridades determinen que las condiciones del terreno ya no representan un riesgo para la población.