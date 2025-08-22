Egresan ocho mil 664 jóvenes de Cecytech y TBC

– La generación 2022-2025 concluye con formación técnica y científica para un mercado laboral competitivo –

Un total de ocho mil 664 estudiantes de la generación 2022-2025 concluyeron su educación media superior en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) y en los Telebachilleratos Comunitarios (TBC). Del total, cinco mil 606 pertenecen al Cecytech y tres mil 058 a los TBC.

Ambas instituciones han sido clave para acercar educación de calidad a ciudades, comunidades rurales y zonas de difícil acceso, llevando ciencia, innovación y tecnología a todos los rincones del estado.

El titular del Cecytech y coordinador estatal de los TBC, Luis Guadalupe Morales Ángeles, destacó que los egresados cuentan con competencias técnicas y científicas para integrarse a un entorno laboral cada vez más exigente. “Chiapas necesita jóvenes con visión, capaces de transformar sus comunidades desde la innovación y el saber técnico”, afirmó.

Resaltó que, con el apoyo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se ha invertido en infraestructura, laboratorios, talleres y aulas digitales, ofreciendo más de 27 especialidades en áreas como energías renovables, mecatrónica, biotecnología y programación, alineadas a las demandas productivas.