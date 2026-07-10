﻿Egipto recibe como héroes a los ‘Faraones’ 

• El entrenador Hassan sostuvo que Egipto y el mundo árabe merecen que el equipo entregue lo mejor de sí; habría renovado por cuatro años más

Egipto.- La selección de Egipto fue recibida este viernes como heroína al regreso a su país, después de alcanzar por primera vez los octavos de final de un Mundial y quedar eliminada en un -por decir lo menos- “controvertido” partido frente a la escuadra de Argentina, que remontó un marcador de 0-2 en 14 minutos para imponerse por 3-2 con un visible apoyo del arbitraje.

El equipo y el cuerpo técnico llegaron alrededor de las 11:30 horas locales a Nueva Al Alamein, ciudad situada en la costa mediterránea del norte egipcio. Miles de aficionados esperaron durante horas frente al aeropuerto, bajo temperaturas cercanas a los 30 grados y altos niveles de humedad, para recibir al combinado con banderas y carteles.

Los jugadores recorrieron durante más de una hora las calles en un autobús descapotable, seguidos por fans a lo largo de la carretera, hasta llegar a un hotel de cinco estrellas frente al mar. El equipo no ofreció declaraciones durante el trayecto.

La elección de Nueva Al Alamein para la recepción respondió a que el gobierno egipcio traslada sus actividades a esa localidad durante el verano. Aunque medios locales habían informado que el presidente Abdelfatah al Sisi recibiría este viernes a la selección, su oficina comunicó que el encuentro se realizará un día después.

El seleccionador Hossam Hassan dijo en el aeropuerto que el mayor logro fue haber hecho feliz al pueblo egipcio. “Lo más importante es que la gente esté feliz. Ese es el mayor logro: que la gente esté satisfecha con nosotros”; declaró al canal Extranews, sin referirse directamente a la polémica derrota frente a Argentina.

Hassan sostuvo que Egipto y el mundo árabe merecen que el equipo entregue lo mejor de sí, y reconoció que aspiraban a llegar más lejos todavía. El técnico, quien habría sido renovado por cuatro años más según medios locales, fue una de las figuras más celebradas por los aficionados locales pero también del planeta, debido a sus declaraciones sin tapujos respecto a la FIFA y su postura frente el genocidio en Gaza por parte de Israel.

Mohamed Salah también difundió un mensaje en redes sociales en el que prometió un “nuevo comienzo” para el futbol egipcio. El capitán admitió que la afición aún puede estar molesta por la eliminación, pero afirmó que hará todo lo posible para que la participación mundialista marque una nueva etapa internacional.

“Clasificarse para el Mundial no será suficiente y participar tampoco bastará”; escribió Salah, quien pidió confianza para el equipo y acompañó su publicación con una fotografía de los jugadores abrazados sobre el terreno de juego.

Con información de EFE

Foto: EFE/Mohamed Hossam