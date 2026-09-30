EFA Chiapas recibe a Joaquín Marcelo este 3 y 4 de octubre

• El maestro español ha dado cátedra constante en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador y México

La Extreme Fight Academy (EFA) Chiapas dio a conocer la visita del prestigiado sifu español, Joaquín Marcelo, especialista en la disciplina del Jeet Kune Do, quien estará presente en las instalaciones de la academia en Tuxtla Gutiérrez para brindar seminario el próximo sábado 3 y domingo 4 de octubre.

El maestro Adán Castillejos Gallegos, director general de EFA Chiapas, se congratuló por la próxima visita del instructor internacional, quien llegará ávido de compartir sus conocimientos sobre “el arte de la simplicidad”, el cual fue creado por el legendario peleador y actor de cine, Bruce Lee.

Joaquín Marcelo llega a Chiapas desde Madrid, España, de donde es originario, con el objetivo de enseñar la ciencia de este moderno estilo de combate a alumnos de todas las edades y niveles que deseen conocer más sobre el Jeet Kune Do y sus grandes alcances.

Es importante mencionar que el maestro español ha dado cátedra constante en países como Puerto Rico, Estados Unidos, Ecuador y México, siendo formado en la escuela de Ted Wong (quien a su vez fuera alumno directo de Bruce Lee) y es mundialmente reconocido por su capacidad para ejecutar y dominar los movimientos únicos del Jeet Kune Do, un arte universal que puede ser llevado tanto a un terreno deportivo como una situación de peligro real.

Los interesados en participar pueden solicitar ya los informes correspondientes en las instalaciones de la academia EFA Chiapas (Circunvalación Tapachula No. 216, Colonia Moctezuma) o bien llamando al teléfono (+52) 961 149 2995.