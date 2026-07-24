﻿EE.UU. sanciona a más de 50 personas y empresas vinculadas al CJNG

• Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias ‘el 03’ o ‘Pelón’, identificado por EE.UU. como nuevo líder del CJNG

Estados Unidos.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El Departamento de Estado calificó como “una medida histórica” las sanciones, al suponer un golpe a los principales líderes de la que considera una de las organizaciones narcoterroristas más violentas y peligrosas del hemisferio.

Entre los sancionados se encuentra Juan Carlos Valencia González, alias ‘el 03’ o ‘Pelón’, identificado como nuevo líder del CJNG.

EE.UU. ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura. Sentencia así que “los días en que ‘Pelón’ actuaba con impunidad están contados”.

Las sanciones a 50 personas y empresas vinculadas al Cártel Jalisco fueron impuestas en virtud de la orden ejecutiva 14059, cuyo objetivo es contrarrestar la proliferación internacional de drogas ilícitas y sus medios de producción.

Asimismo, bajo la ley ejecutiva 13224 para sancionar a terroristas y aquellos que los apoyan.

“Esta es una advertencia para todos los líderes y financiadores del CJNG, así como para cualquiera que les financie o haga negocios con ellos: con el liderazgo y la determinación del presidente Trump, Estados Unidos irá por ustedes, por su dinero y por sus redes delictivas, dondequiera que se escondan. Su época de aterrorizar al pueblo estadounidense está llegando a su fin”, sentenció el Departamento de Estado.

El presidente Donald Trump designó el año pasado al CJNG como organización terrorista extranjera y como organización terrorista global especialmente designada.

El Cártel Jalisco es descrito por EE.UU. como una organización terrorista violenta que envenena a las comunidades estadounidenses con fentanilo, extorsiona a las víctimas, trafica con migrantes ilegales y engaña a los estadounidenses mediante estafas de propiedades a tiempo compartido.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Gobierno de Estados Unidos