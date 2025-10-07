EE.UU. hunde otra supuesta narcolancha cerca de Venezuela; hay cuatro muertos

• El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, confirmó el ataque a otra supuesta narcolancha cerca de Venezuela

Estados Unidos.- Estados Unidos hundió este viernes 3 de octubre de 2025 otra supuesta narcolancha en aguas internacionales cerca de Venezuela, informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien señaló que cuatro personas murieron a bordo y a quienes acusó de “narcoterroristas”.

“Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, informó Hegseth en la red social X, donde publicó también un video del ataque a esta supuesta narcolancha en Venezuela.

El secretario apuntó que “el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar” a los estadounidenses.

“¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!”, agregó.

Este se suma a los al menos otros cuatro ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de República Dominicana.

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Nicolás Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

En una notificación enviada al Congreso y dada a conocer el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país está en un “conflicto armado” contra los carteles del narcotráfico, lo que le otorga una justificación legal para los operativos en el Caribe.

Con información de EFE

Foto: @SecWar