• El presidente de EE.UU., Donald Trump detalló que tras su reunión con Sheinbaum está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre el estado de las negociaciones comerciales tras sostener un encuentro en china con su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En declaraciones a periodistas en la Casa Blanca, Trump indicó que ambas administraciones avanzan en la búsqueda de consensos, aunque manifestó su inconformidad respecto a la balanza comercial actual entre ambos países.

“En mi reunión con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nos estamos acercando a un acuerdo. México tiene un tremendo… se ha permitido que se salga de control, tienen un tremendo superávit con Estados Unidos. Le dije: ‘Claudia, no podemos permitir que tengan un superávit. No vamos a dejar que eso pase'”, declaró.

El presidente de Estados Unidos señaló que la agenda entre México y Estados Unidos incluye la cooperación en materia de seguridad y el combate al crimen organizado en territorio mexicano.

“Así que estamos trabajando con ella, y estamos trabajando con ella en el tema de los cárteles, porque los cárteles están dirigiendo México, se lo dije. Y no podemos dejar que los cárteles dirijan México, son nuestros vecinos”, puntualizó el mandatario.

Indicó que las conversaciones entre ambos gobiernos continúan en torno a la revisión de las dinámicas comerciales y las estrategias conjuntas en la frontera compartida.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Gobierno de México