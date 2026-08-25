﻿EE.UU. detuvo en julio a cerca de 50 mil migrantes, la mayor cifra en la era Trump

• La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato del presidente Trump, quien ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año

EFE

Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. alcanzó la cifra de detenciones más alta en lo que va del Gobierno del presidente Donald Trump, con casi 50 mil personas arrestadas, según datos de la Universidad de California Berkeley.

El mes pasado ICE detuvo a 49 mil 571 extranjeros, según el análisis del proyecto ‘Deportation Data Project‘ de la UC Berkeley basado en datos proporcionados por la agencia migratoria, lo que representa un aumento del 15 % respecto a las 43 mil 21 registradas el mes anterior.

La cifra de detenciones de julio es la más alta del segundo mandato del presidente Trump, quien ha presionado por más arrestos con la idea de llegar a un millón de deportados al año. Sin embargo, las detenciones en total no se acercan a la meta puesta por la Casa Blanca.

En lo que va del año fiscal 2026, que abarca de 1 de octubre del 2025 a septiembre del 2026, ICE ha detenido a 368 mil 135 extranjeros, de acuerdo a los datos del proyecto.

Se espera que el número de detenciones en agosto se mantenga en esos niveles. El Departamento de Seguridad Interna informó del arresto de más de mil 300 migrantes indocumentados durante un operativo del ICE en Maryland y Virginia entre el 1 y el 14 de agosto.

El departamento destacó que los arrestos se realizaron a pesar de las políticas de santuario de migrantes vigentes en algunos condados de esos dos estados.

El Gobierno Trump ha enfrentado fuertes críticas por ciertos operativos que se han cobrado la vida de varias personas, entre ellos dos ciudadanos estadounidenses en enero pasado en Mineapolis.

La política migratoria, uno de los puntos fuertes de su campaña, le estaría pasando factura al mandatario entre los votantes. La mitad de los estadounidenses considera que la campaña de deportaciones masivas es demasiado agresiva, según una reciente encuesta publicada a menos de 90 días de las elecciones de mitad de mandato.

Con información de EFE

Foto: EFE/Jorge Fuentelsaz