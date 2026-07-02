﻿EE.UU. decomisa 138 armas de fuego que serían traficadas a México

• El embajador Johnson informó el decomiso de 138 armas de fuego, incluidos dos rifles, que tenían México como destino

López-Dóriga Digital

Estados Unidos.- Autoridades de Estados Unidos decomisaron 138 armas de fuego que iban a ser traficadas a México.

El embajador de EE.UU. en México, Ron Johnson, informó que el aseguramiento fue llevado a cabo en Carolina del Norte, resultado de un operativo encubierto.

Entre las armas decomisadas, detalló el diplomático, destacan dos rifles calibre .50

“Cada arma asegurada es un arma menos en manos de los delincuentes, haciendo más seguras a nuestras dos naciones”, refirió.

Johnson reiteró el compromiso del Gobierno de Estados Unidos para frenar el tráfico ilegal de armas y la relevancia de las acciones de inteligencia.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @USAmbMex