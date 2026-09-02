Eduardo Ramírez se reúne con el titular de la STPS

– Analizaron acciones para impulsar a la juventud, fortalecer la economía y la generación de más empleos –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión institucional con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de México, Marath Baruch Bolaños López, en la que analizaron acciones relacionadas con el impulso a la juventud, el fortalecimiento de la economía y la generación de empleos.

Durante el encuentro, realizado en las instalaciones de la dependencia federal, en la Ciudad de México, el mandatario y el secretario dialogaron sobre distintos temas, entre ellos, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el incremento salarial registrado en los últimos años en el país, logro que se refleja en una mejor economía para Chiapas.

Asimismo, abordaron lo relacionado a la generación de empleos, la seguridad social que se brinda a las trabajadoras y los trabajadores autoempleados, así como la estabilidad sindical que prevalece en la entidad.

Ramírez Aguilar refrendó su compromiso de seguir trabajando en coordinación con la Federación para beneficio de todas y todos los chiapanecos.