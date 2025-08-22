Eduardo Ramírez llama a unidad en Morena Chiapas

– El gobernador pidió mantener los principios de la 4T y trabajar en conjunto para impulsar desarrollo y bienestar –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la IV Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Morena en Chiapas, donde convocó a la unidad, a mantener los principios de la Cuarta Transformación y a no perder el propósito central de este movimiento: trabajar a favor del pueblo.

Ante la presencia de consejeras y consejeros, legisladoras y legisladores locales y federales, presidentes municipales y senadores, el mandatario resaltó la labor que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para sacar adelante a México, y subrayó que lo más importante es estar cerca de la gente, actuando como un solo equipo.

“No hay que perder el propósito por el cual México optó por una alternativa de transformación pacífica. Estamos viviendo un momento importante de nuestra historia con una mujer que hace un trabajo extraordinario para seguir con la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación”, manifestó.

Asimismo, Ramírez Aguilar llamó a cerrar filas para que Chiapas sea el mejor lugar para vivir. Recordó que actualmente la entidad goza de paz, pero necesita mayor desarrollo económico y social, objetivo que se alcanzará con trabajo conjunto, haciendo política con calidad moral y altura de miras.

Durante su mensaje, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chiapas, Carlos Molina Velasco, reconoció el trabajo que el gobernador realiza al implementar estrategias que están garantizando la seguridad en Chiapas, lo que permitirá recorrer todo el estado en tranquilidad para la conformación de los Comités Seccionales.

En la sesión se presentó y analizó el informe sobre los acuerdos aprobados en la VIII Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de Morena. También se revisaron la convocatoria y los lineamientos para la confirmación de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación, con el fin de fortalecer la organización y participación ciudadana en este proceso.

Estuvieron presentes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Francisco Guillén Guillén; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el coordinador de la Tercera Circunscripción, y secretario de Movimientos Sociales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Manuel Zavala Salazar; el enlace regional de la Secretaría General del CEN, Isidro Hernández Hernández; el enlace estatal de Afiliación y Credencialización de Morena en Chiapas, Andrés González Hernández; la secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Fabiola Cruz García; la diputada federal Flor de María Esponda Torres, presidenta del Consejo Estatal de Morena, entre otros.