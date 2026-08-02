Eduardo Ramírez fortalece el diálogo con la sociedad

– En Comitán, sostuvo un conversatorio con ciudadanas, ciudadanos y representantes de distintos sectores –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo un conversatorio con ciudadanas, ciudadanos y representantes de los sectores social, económico, productivo y turístico de Comitán de Domínguez, como parte de un ejercicio de diálogo para escuchar de primera mano sus ideas, propuestas y planteamientos. En ese marco, destacó que, tras la recuperación de la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones, programas y obras prioritarias en diversos rubros, con el propósito de fortalecer el bienestar, la prosperidad y la transformación de Chiapas.

Durante este encuentro comiteco, el mandatario resaltó la importante inversión destinada a infraestructura educativa, de salud, agua potable, vial y deportiva, entre otros rubros, en beneficio de Comitán y de los municipios de la entidad. Señaló que el manejo transparente, responsable y honesto de los recursos públicos permite atender las necesidades más apremiantes de la población. “Nuestro gobierno va bien, va por buen camino y vamos a ir mejor porque lo haremos de la mano de todas y todos ustedes”, agregó.

Asimismo, Eduardo Ramírez reconoció al jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado, Fernando Bermúdez Velasco, por impulsar esta iniciativa que fortalece un gobierno cercano, humanista y sensible a las necesidades de la gente. De igual forma, refrendó su compromiso de continuar trabajando en estrecha coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de ampliar los apoyos dirigidos a quienes más lo necesitan e incentivar las actividades productivas, comerciales, turísticas y culturales para que a Chiapas le vaya mejor.

Por su parte, las y los representantes de diversos sectores de la sociedad comiteca coincidieron en señalar la relevancia de este encuentro como un espacio de diálogo abierto para plantear propuestas y fortalecer la participación ciudadana. También expresaron su reconocimiento a la disposición del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para escuchar las necesidades del municipio y construir soluciones de manera conjunta.

El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Guillén Domínguez, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar la inversión destinada al municipio y enfatizó que la colaboración entre sociedad y gobierno será fundamental para seguir avanzando en el progreso y bienestar de las familias comitecas.