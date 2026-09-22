Eduardo Ramírez destaca la labor de los transportistas

– El gobernador destacó que el autotransporte conecta regiones, mueve productos y fortalece la economía de Chiapas –

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió en Tuxtla Gutiérrez a la celebración por el segundo aniversario de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Delegación Chiapas, donde reconoció la labor de quienes diariamente recorren las carreteras del estado para trasladar mercancías.

Durante el encuentro, el mandatario señaló que el sector transportista cumple una función clave para la economía de Chiapas, al mantener comunicadas distintas regiones y facilitar el movimiento de alimentos, productos y mercancías hacia los hogares y otros mercados.

Ramírez Aguilar destacó que el trabajo de mujeres y hombres dedicados al autotransporte de carga también permite que lo producido en Chiapas llegue a distintos puntos, lo que contribuye a mantener activa la cadena comercial y productiva de la entidad.

En la celebración participó el presidente nacional de la Canacar, Augusto Ramos Melo, además de integrantes y representantes del sector transportista.

El gobernador sostuvo que la actividad del autotransporte está directamente relacionada con el desarrollo económico y el bienestar de las familias, debido a su papel en la distribución de productos y en la conexión entre distintas zonas del estado.