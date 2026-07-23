﻿Ebrard descarta cambios en arancel efectivo para México

• “En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy”, afirmó Ebrard.

México.- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó este jueves que continúan avanzando las conversaciones con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, para aproximar las posiciones de ambos países a partir de su integración económica.

El ex canciller señaló que hoy también sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para revisar los avances del diálogo que la mandataria tuvo con el enviado de Donald Trump. Y añadió que Greer informó a la mandataria sobre las medidas estadounidenses respecto a aranceles y sus detalles.

“Hemos venido avanzando, tratando de aproximar las posiciones de lo que Estados Unidos está buscando con lo que México está buscando a partir de lo que nos es común, que es la integración económica que tenemos”, comentó Marcelo Ebrard al inicio del mensaje.

El funcionario explicó que Estados Unidos publicó una resolución identificada como 301, resultado de las investigaciones realizadas bajo ese mecanismo, mediante la cual se sustituyen para 60 países las disposiciones de una norma denominada 122 por las de la 301. La publicación se realizó antes del vencimiento del plazo establecido, para este viernes.

Después de revisar el documento, de poco más de 400 páginas, Ebrard aseguró que más del 80% de las exportaciones mexicanas que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) quedaron excluidas de la medida, por lo que no se registraron modificaciones para esos productos.

Sobre las mercancías que no cumplen las disposiciones sobre reglas de origen del tratado comercial, continuará aplicándose el arancel de 10% que ya estaba vigente.

Respecto a lo que nos aplican, pues es lo mismo que teníamos, solamente que cambia de fundamento”, dijo el titular de Economía.

La única modificación, indicó, corresponde a su fundamento, que cambia de la norma 122 a la resolución 301.

Añadió que el gobierno mexicano ya había sido informado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), y que la resolución no modifica la posición sostenida hasta ahora ni la que mantendrá durante los próximos días.

También precisó que el gravamen para México permanece en 10%, mientras que a otras naciones se les estableció una tasa de 12.5%, por lo que el país está en condiciones aceptables.

En síntesis, no vemos un cambio en el arancel efectivo que México está pagando el día de hoy”, afirmó Ebrard.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Gobierno de México