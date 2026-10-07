﻿Ébola golpea a la RD Congo; más de 8 mil casos y casi 4 mil muertes

• Las alertas se desataron en todo África luego de que el paciente 0 viajase desde la República Democrática del Congo hasta Kenia, dejando varios contactos

EFE

Congo.- La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) continúa avanzando y ya superó los 8 mil casos confirmados, mientras el número de fallecidos se aproxima a los 4 mil desde que las autoridades declararon el brote el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), actualizado al 26 de septiembre, la RDC acumula 8 mil 67 infecciones confirmadas y 3 mil 901 muertes, lo que representa una tasa de letalidad de 48.4%.

El impacto de la epidemia también se refleja en la atención médica: hasta el momento, 2 mil 70 personas se han recuperado, mientras que otras 773 permanecen hospitalizadas o bajo aislamiento.

Las autoridades sanitarias advierten que el virus mantiene una transmisión comunitaria activa y persistente en las provincias de Ituri, Kivu del Norte, Haut-Uélé y Bas-Uéle, por lo que los esfuerzos se concentran en localizar nuevos contagios y cortar las cadenas de transmisión.

Pese a la magnitud de la emergencia, el INSP reportó avances en la investigación epidemiológica. Hasta ahora se ha investigado 95.2% de los casos sospechosos durante las primeras 24 horas posteriores a su notificación, una medida fundamental para identificar rápidamente posibles contagios y contactos.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote -el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global— superó al ocurrido en la misma región congoleña entre 2018 y 2020, aunque todavía está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11 mil muertos y 28 mil contagios en África occidental entre 2014 y 2016.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos específicos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos de fase 1 en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses.

Paralelamente, la RDC inició a finales de agosto una campaña de inmunización contra el ébola con la vacuna Ervebo, única disponible a gran escala y diseñada en principio para la variante Zaire del virus -más común-, pero que ha dado indicios positivos contra la cepa Bundibugyo en animales.

La actual epidemia también se propagó a la vecina Uganda, donde la OMS declaró el pasado 26 de agosto el fin del brote, después de contabilizarse 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Con información de EFE

Foto: EFE / STRINGER