Dulce María aparece sana en casa de su abuelo

– La menor de ocho años fue localizada en Patria Nueva y permanece bajo valoración antes de volver con su familia –

Dulce María, la niña de ocho años reportada como no localizada en Tuxtla Gutiérrez, fue encontrada este viernes en buenas condiciones de salud en una vivienda de la colonia Patria Nueva, donde se encontraba con su abuelo.

La localización se realizó mediante un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Policía Municipal, después de activar los protocolos de búsqueda correspondientes.

Tras ubicarla, los elementos trasladaron a la menor ante la representación social para continuar con las diligencias y recabar su declaración dentro de la investigación iniciada por su desaparición.

Un equipo multidisciplinario también realiza una valoración de su estado físico y psicológico antes de proceder con la restitución formal a su núcleo familiar, con el objetivo de verificar que se encuentre en condiciones adecuadas.

La niña había sido vista por última vez la tarde del jueves 24 de septiembre en la zona Centro de Tuxtla Gutiérrez, después de separarse de su abuelita cuando se dirigían al punto donde se aborda la ruta 47.

Su familia había solicitado apoyo para difundir la búsqueda. El hallazgo pone fin a las horas de incertidumbre y permite avanzar ahora en el esclarecimiento de las circunstancias en las que la menor llegó hasta la vivienda de su abuelo.