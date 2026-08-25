¿Dueño del poder? es reponsable de su gobierno

Punto y Coma;

Roger Laid

El nombramiento de Alejandra Gómez al frente de la Comisión Estatal de Caminos puede generar críticas y es legítimo que así sea. Pero de ahí a concluir que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar “es dueño de los poderes” hay un trecho que no deberíamos recorrer sin argumentos.

Hay un dato importante que se debe considerar, antes de ampliar mi opinión: la Ley Orgánica de la Administración Pública de Chiapas establece que el titular del Ejecutivo tiene facultad para nombrar y remover a los servidores públicos de la administración estatal, conforme a la ley.

Primero, porque nombrar a una persona para un cargo del Ejecutivo forma parte de las facultades del gobernador conforme al marco administrativo estatal.

Segundo, porque Alejandra Gómez deja una responsabilidad legislativa para asumir otra dentro de la administración estatal. No está ocupando simultáneamente ambos cargos. El propio Congreso la había designado presidenta de la Mesa Directiva para el periodo correspondiente, y ahora el Ejecutivo la incorpora a una responsabilidad distinta.

¿Hay una discusión política? Por supuesto.

¿Es válido preguntar si era la mejor decisión? También.

Pero afirmar que “porque” el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar incorpora a una diputada a su gabinete automáticamente controla al Poder Legislativo es confundir cercanía política con subordinación institucional.

Y aquí está la verdadera prueba para Eduardo Ramírez:

Que Alejandra Gómez haya sido diputada no debería ser el problema. El problema sería que desde su nuevo cargo se violara la ley, se utilizara el presupuesto para beneficiar intereses políticos o se convirtiera la Comisión Estatal de Caminos en una agencia de operación partidista. Ahí sí habría que señalarlo.

Porque gobernar también significa escoger a personas de confianza. Y un gobernador no puede administrar el estado únicamente con funcionarios que sean políticamente ajenos a él.

La pregunta correcta, entonces, no es si el gobernador puede nombrar a alguien que viene del Congreso. La pregunta es:

¿La persona nombrada tiene capacidad para desempeñar el cargo y estará sometida a controles, transparencia y rendición de cuentas?

Si la respuesta es sí, habrá que dejar que trabaje.

Y luego entiendo que, si Alejandra Gómez no cumple, habrá que exigir su salida, y es que, de acuerdo a lo observado en la administración actual, Eduardo Ramírez Aguilar no llegó al gobierno para administrar una oficina aislada del resto de las instituciones. Llegó para gobernar. Y gobernar implica tomar decisiones, asumir costos políticos y escoger a quienes considera capaces de ejecutar su proyecto.

Además, su administración ha colocado la infraestructura carretera entre sus prioridades; en meses recientes ha encabezado acciones y anunciado obras de caminos en distintas regiones del estado.

Por eso, más que discutir de dónde viene Alejandra Gómez, habrá que juzgar qué hace al frente de Caminos y tenemos tiempo para analizarlo e informarlo.

Ya que, si arregla carreteras, si transparenta contratos, si combate los moches, si termina obras y si el dinero público se ejerce correctamente, su pasado legislativo será secundario.

Si ocurre lo contrario, -insisto- entonces sí habrá razones para cuestionarla.

PUNTOS SUSPENSIVOS…

Lo cierto es que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar no va permitir irregularidades, eso nos queda claro, y a este servidor le expreso: “No hay cabida para la corrupción y la mentira” ya se fue el de caminos ¿Quiénes más ya están en el banquillo que mintió y trabaja con operadores de obras y realizo negocios a espaldas del pueblo?… El ing. Carlos Idelfonso Jiménez titular del INIFECH se ha mantenido en gira constantemente a lado del gobernador. Y es posible busque la candidatura en Chilón…Ampliaremos del dato.