﻿Duelos directos marcan la semana 4 de la Liga Uniflag

• La actividad arrancará a las 3:00 PM con dos encuentros en Ciudad Universitaria de la Unicach

La Liga UNIFLAG continuará este sábado 29 de agosto con la Semana 4 de competencia, en una cartelera que tendrá nuevamente una intensa actividad en las categorías Open Mixto, TNT Mixto y TNT Femenil, con varios equipos afrontando doble compromiso y encuentros que podrían comenzar a marcar diferencias en la clasificación.

La actividad arrancará a las 3:00 PM con dos encuentros. En el Open Mixto, Mustangs se medirá ante Thunders, en un duelo donde el actual campeón buscará mantener el paso después de su victoria ante UNICACH. Thunders, por su parte, intentará conseguir su primer triunfo de la temporada.

A la misma hora, el TNT Mixto tendrá el enfrentamiento entre UNICACH y San Miguel Flag, dos equipos que buscarán sumar puntos importantes para mejorar su posición en la tabla.

La actividad se intensificará a las 4:00 PM con cuatro encuentros.

En el Open Mixto, Power Puff enfrentará a Toros, mientras que Diablitos enfrentará a Thunders. Para el conjunto “del averno” será una oportunidad de recuperarse después de caer ante Dream Team en la jornada anterior, mientras que “el equipo del trueno” tendrá una jornada exigente al disputar dos encuentros.

En el TNT Mixto, UNICACH se medirá ante Ocelotes Blancos de la UNACH, en un duelo entre dos equipos que buscarán escalar posiciones.

Por su parte, el TNT Femenil tendrá el encuentro entre Lechuzas UPGCH y San Miguel Flag. Las actuales campeonas llegan como uno de los equipos más fuertes del torneo y buscarán mantener su buen paso en la competencia.

A las 5:00 PM, En el Open Mixto, Mustangs enfrentará a Balam, mientras que Bananamigos se medirá ante Iron Dogs. Los “canes de hierro” llegan después de una jornada en la que consiguieron dos victorias y buscarán mantener su buen momento.

También en ese horario, UNICACH tendrá otro compromiso, ahora en el Open Mixto, enfrentando a Diablitos, en un duelo donde ambos equipos buscarán sumar una victoria importante.

El TNT Femenil tendrá actividad con el encuentro entre Toros y Ocelotes Blancos de la UNACH, dos conjuntos que buscarán quedarse con un resultado positivo.

La jornada concluirá a las 6:00 PM con el duelo del Open Mixto entre Dream Team y Balam. Dream Team llegará con la confianza de haber conseguido dos victorias en la fecha anterior y buscará prolongar su buen momento.

Con una programación que contempla 11 encuentros y varias jornadas dobles, la cuarta fecha de la Temporada 6 de la Liga UNIFLAG promete mantener la intensidad de las primeras semanas de competencia.