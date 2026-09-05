﻿Dron ruso impacta la sede de los servicios secretos ucranianos en Kiev

• La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año

Ucrania.- Un dron ruso impactó la sede del servicio de seguridad de Ucrania en el centro de Kiev y al menos cinco personas resultaron heridas tras el ataque presuntamente digirido al funcionario Oleksandr Poklad, informó el viernes el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy antes de las conversaciones diplomáticas con funcionarios estadounidenses para poner fin a la guerra.

La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado a medida que el conflicto se adentra en su quinto año desde la invasión de Moscú a su vecino. Rusia ha estado utilizando recientemente drones rápidos, propulsados por reactores, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en parte de la vida diaria en Kiev.

La sede del servicio de seguridad, cerca de la histórica Catedral de Santa Sofía y hoteles internacionales, está entre las agencias que llevan a cabo operaciones ofensivas dentro del territorio ruso. Doce personas resultaron heridas en el ataque del viernes, afirmaron autoridades locales.

«El dron fue dirigido deliberadamente a la oficina central del SBU en ese edificio», dijo Zelenskyy el viernes.

Zelenskyy escribió en Telegram que el jefe interino de seguridad, Oleksandr Poklad, le informó sobre una respuesta, incluidos posibles objetivos.

El ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, calificó el ataque del viernes como una «gran escalada» que fue registrada al tiempo que las posibles conversaciones de paz cobraban impulso.

«Moscú lanzó este ataque durante un renovado impulso por la paz, dejando al descubierto su verdadero rechazo a la diplomacia», dijo en una publicación en X.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el viernes que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Moscú y luego a Kiev durante el fin de semana y hasta principios de la próxima semana. Estados Unidos no proporcionó un calendario más específico para las visitas.

«Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra», dijo Trump.

Esta será la primera visita de Witkoff y Kushner a Kiev. Los esfuerzos de Estados Unidos por negociar un acuerdo aún no han abierto una vía hacia la paz.

Con información de AP

Foto: EFE/M. Marusenko