﻿Dove Cameron y Damiano David se casaron en Italia

• La pareja se conoció hace tres años e hicieron público su compromiso en 2025

SUN

Italia.- Dove Cameron y Damiano David ya son marido y mujer. La actriz y el integrante de Måneskin se casaron este jueves en Italia, en una ceremonia civil que mantuvieron bajo estricta privacidad.

La celebración se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Montalcino, un antiguo recinto gótico construido a finales del siglo XIII. La pareja llegó al lugar a bordo de automóvil clásico blanco y frente a decenas de cámaras y periodistas que ya los esperaban.

Damiano fue el primero en bajar del coche y posteriormente le abrió la puerta a su amada, quien sostenía un ramo de alcatraces unidos con un delicado encaje.

Ambos eligieron vestir completamente de blanco para este importante momento. Él portó un traje claro, camisa color crema y una estola de seda en el cuello; mientras que Dove se alejó del tradicional vestido, en su lugar optó por un conjunto de dos piezas que completó con una camisa transparente, corbata y un cinturón.

La prensa italiana compartió que la boda enlace fue encabezado por el alcalde de Montalcino, Silvio Franceschelli y solo estuvieron presentes los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

A su salida del recinto, los recién casados fueron recibidos con aplausos y gritos de los seguidores que se reunieron en los alrededores.

La fiesta continuó en el Castiglion del Bosco, un impresionante hotel con viñedo, lago y extensos campos.

Los ahora recién casados contrajeron matrimonio tras casi tres años de relación. Dove Cameron y Damiano David se conocieron en 2023 y meses más tarde hicieron pública su relación.

El compromiso llegó en octubre del 2025 y fue la propia Cameron quien confesó que su amado le propuso matrimonio en la casa que ambos comparten, haciendo referencia a que quería compartir lo cotidiano con ella, no solo el glamour que les dan sus carreras artísticas.

Con información de SUN

Foto: EFE / F. DI PIETRO