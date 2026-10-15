﻿Dos muertos por ataque armado en bar de Irapuato

• Sujetos armados irrumpieron en un bar de la zona centro de Irapuato, Guanajuato, y dispararon contra dos personas, quienes murieron

El Sol de Irapuato

Guanajuato.- Un ataque armado dejó dos personas muertas en Irapuato, Guanajuato. Los hechos se registraron la madrugada de este 15 de octubre en el Bar Continental, ubicado en la zona centro.

Primeros reportes refieren que sujetos armados irrumpieron en el bar y dispararon contra las víctimas. Los responsables escaparon a bordo de motocicletas.

Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la muerte de las dos personas; junto a sus cuerpos fueron halladas dosis de droga.

Asimismo se atendió a otras cuatro personas por lesiones, mismas que fueron trasladadas a hospitales.

Autoridades municipales implementaron un operativo para dar con los agresores en el cual fueron detenidos un hombre y una mujer, si bien no se ha confirmado su participación en el ataque armado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato abrió la carpeta de investigación pertinente.

Con información de El Sol de Irapuato

Foto: El Sol de Irapuato