Dos hombres irrumpen en casa y despojan a vecinos

– Luis “N” y Osman “N” fueron arrestados tras ser señalados de asaltar a dos personas en San Cristóbal –

La Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal arrestaron a Luis “N” y Osman “N”, este último de origen hondureño, como presuntos responsables de un robo con violencia agravada en San Cristóbal de Las Casas.

Los hechos ocurrieron en la colonia Revolución Mexicana. De acuerdo con los reportes, los sospechosos entraron a la vivienda de Enrique “N” y Manuela “N”, donde los amenazaron con cuchillos y les arrebataron dinero en efectivo.

Agentes municipales llegaron al sitio tras recibir el aviso del asalto y encontraron a los inculpados aún en la zona. De inmediato fueron asegurados y puestos bajo custodia.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que conducirá las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar la situación jurídica de los detenidos.

Las autoridades resaltaron la coordinación entre corporaciones de seguridad como clave para responder con rapidez a la denuncia y brindar atención a las víctimas.