• El presidente fue más allá y dijo que la filtración podría servir para destapar el presunto "fraude electoral" que hubo en su contra

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este sábado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, pero agregó que podría servir para obtener información valiosa que de otro modo no se habría conocido.

"Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera", dijo el mandatario en declaraciones al canal Fox News.

Trump añadió que siempre intenta buscar "un enfoque positivo", y vinculó una eventual filtración de datos con las investigaciones y polémicas que marcaron su carrera política, a las que volvió a referirse como "engaños".

"Estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar", señaló.

Sin embargo, no aclaró cómo se produjo el acceso, quiénes estarían detrás del ataque ni si los intrusos consiguieron extraer información de la base de datos.

El incidente se produce después de que en septiembre el FBI investigara un presunto robo de datos confidenciales de empleados y aspirantes a trabajar en la agencia, tras una denuncia del grupo de ciberdelincuentes ShinyHunters sobre una intrusión en el portal de empleo.

Estados Unidos ha vivido una oleada de fallos de servicios informáticos en varias de sus entidades públicas y empresas en las últimas semanas, aunque el Gobierno de Trump las ha descartado, negando que exista un ataque sistémico por parte de agentes externos.

Con información de EFE

Foto: EFE/J. Lo Scalzo