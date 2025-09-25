Disney anuncia el regreso del show de Jimmy Kimmel tras polémica

• El programa “Jimmy Kimmel Live!” fue cancelado luego de que el presentador hiciera un comentario sobre el asesinato de Charlie Kirk

Estados Unidos.- The Walt Disney Company, propietaria de ABC, anunció el regreso del cómico Jimmy Kimmel, luego de que su programa fuera cancelado por un comentario sobre el asesino del activista conservador Charlie Kirk.

Un portavoz de Disney apuntó al medio CNN que el show “Jimmy Kimmel Live!” regresará este martes 23 de septiembre de 2025.

“El miércoles pasado tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar aún más una situación tensa en un momento emocional para nuestro país. Fue una decisión que tomamos porque sentimos que algunos de los comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles”, afirmó el portavoz.

“Hemos pasado los últimos días teniendo conversaciones reflexivas con Jimmy y, después de esas conversaciones, llegamos a la decisión de regresar con el programa el martes”, puntualizó.

Más de 400 artistas, entre los que se cuentan legendarias estrellas de Hollywood, se unieron a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para defender el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, en respuesta a la suspensión del programa del comediante Jimmy Kimmel.

En una carta abierta, que busca apoyo de la opinión pública, estrellas como Ben Affleck, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Selena Gómez, Tom Hanks, Ben Stiller, Meryl Streep y Kerry Washington, advirtieron que los estadounidenses “jamás debemos aceptar” las amenazas gubernamentales a nuestra libertad de expresión.

Entre los cientos de firmantes se destacan figuras latinas como Pedro Pascal y Diego Luna.

La misiva se da cinco días después de que el programa de Kimmel, uno de los más populares de la televisión nocturna del país, fuera suspendido indefinidamente por la cadena ABC a causa de los comentarios realizados por este sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

Con información de CNN

Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN