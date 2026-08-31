Discusión de pareja deja a un hombre apuñalado

– La víctima presentó una lesión con arma blanca en el pecho y fue trasladada a un hospital para valoración médica –

Una discusión entre una pareja dejó a un hombre lesionado con un arma blanca la tarde de este lunes en la colonia Democracia, al nororiente de Tapachula.

El hecho fue reportado alrededor de las 14:30 horas mediante una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre una riña y una persona herida dentro de la zona.

Paramédicos acudieron al lugar y localizaron al hombre con una lesión a la altura del lado izquierdo del pecho, aparentemente provocada con un objeto punzocortante.

De acuerdo con los primeros datos recabados, la herida habría ocurrido durante una discusión con su pareja sentimental. La mujer señalada de manera preliminar como posible responsable ingresó posteriormente a un domicilio y permaneció dentro del inmueble.

Vecinos salieron para auxiliar al lesionado mientras llegaban los cuerpos de emergencia y elementos policiacos para tomar conocimiento de lo ocurrido.

Debido a la ubicación de la herida, los paramédicos determinaron trasladar al hombre a un hospital cercano, donde quedó bajo atención médica. Hasta el momento no se ha informado la gravedad de su estado ni si existe alguna persona detenida por estos hechos.