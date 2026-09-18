﻿Dinamarca responde a declaraciones de Trump sobre seguridad en Groenlandia

• Los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia celebraron el acuerdo con Estados Unidos y esperan firmarlo la próxima semana

Dinamarca.- El Gobierno danés confirmó que la semana que viene firmará con Estados Unidos y con el Gobierno de Groenlandia un acuerdo para «fortalecer la seguridad» en la isla ártica. Se espera que la firma suceda durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir del lunes 21 de septiembre.

«Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar un acuerdo la próxima semana que fortalece la seguridad en el Ártico y en la región norte del Atlántico», informa un comunicado difundido en la cuenta de X de la Oficina de la primera ministra danesa.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, celebró la «buena perspectiva» de un acuerdo que «fortalezca la seguridad en común» y que a la vez «reconozca la soberanía y la integridad territorial» de Dinamarca y el «derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación», según recoge el comunicado.

En la misma nota, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agregó que el acuerdo «reconoce los intereses» de la isla así como su «lugar en la cooperación internacional».

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó el anuncio a través de su red Truth Social diciendo que el acuerdo permitirá el «control permanente» de la seguridad del territorio autónomo danés: “Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin”.

El mandatario agregó que Estados Unidos comenzará «inmediatamente» el proceso para desarrollar una importante presencia militar en Groenlandia y que trabajará con los habitantes de la isla en el desarrollo y construcción de esas instalaciones.

Ni Trump ni los gobiernos de Dinamarca o Groenlandia ofrecieron mayores detalles sobre el contenido del acuerdo ni sus implicaciones, pero el estadounidense aseguró que «ningún adversario» de Washington podrá tener presencia militar en la isla ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de la Casa Blanca.

Con información de EFE

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