﻿Dictan 113 años de prisión a Augusto Jafet por asesinato del niño Mateo

• La resolución también establece el pago de una multa de 492 mil 559 pesos y una reparación del daño por 745 mil 798 pesos

24 Horas

México.- Después de casi un año y medio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia de 113 años, cuatro meses y 15 días de prisión contra Christian Augusto Jafet “N”, responsable del asesinato del niño leonés Mateo Santiago Ramírez Martínez.

Además, un Tribunal de Enjuiciamiento lo declaró culpable por los delitos de violación, homicidio calificado y desaparición cometida por particulares en agravio del menor de 12 años.

La resolución también establece el pago de una multa de 492 mil 559 pesos y una reparación del daño por 745 mil 798 pesos, para un monto total superior a un millón 238 mil pesos.

De acuerdo con la investigación, el 4 de febrero de 2025 Mateo salió de la escuela y no regresó a su hogar. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato identificó que Christian Augusto Jafet fue la última persona que tuvo contacto con el menor.

En el juicio oral, la Fiscalía a través de un expediente, sustentó con pruebas científicas, investigación de campo, y cerca de 90 personas, lograron esclarecer el caso.

Las indagatorias acreditaron que el ahora sentenciado privó de la libertad a Mateo, lo agredió sexualmente, le disparó en la cabeza y ocultó el cuerpo en un predio de la comunidad de Lagunillas, en Jalisco.

Antes de que se conociera que Mateo había sido asesinado, familiares y amigos realizaron una intensa campaña de búsqueda en redes sociales y en medios de comunicación, hecho que movilizó y unió a la sociedad, la misma que se hizo presente durante su misa de cuerpo presente en la Catedral Metropolitana de León.

Finalmente, la sentencia puso fin al proceso judicial. La Fiscalía señaló que la resolución representa un acto de justicia para la familia de Mateo y para una sociedad que siguió de cerca uno de los casos que más conmocionó al país.

Con información de 24 Horas

Foto: Especial