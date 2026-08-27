DESDE EL SUR

Armando Chacón

Comenzamos… El Congreso del Estado, lugar donde debería haber puertas abiertas para el pueblo, ahora se cierra para sus propios trabajadores. 39 hombres y mujeres que durante casi cuarenta años han laborado en ese lugar, andan suplicando al soberbio presidente de la JUCOPO Mario “Boquitas” Guillén los escuche. Mientras la nueva presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Castillo Atristain en lugar de atender asuntos relacionados con su encomienda anda promocionándose en todos los medios. Esas mujeres y hombres que han laborado durante casi cuatro décadas, cambiando de jefe o jefa cada tres años, soportando agresiones de los grupos inconformes que llegan a protestar tomando como rehén a los trabajadores, encerrados en muchas ocasiones durante todo el día y la noche, eso debe valorarse y reconocérseles. Con esta actitud Mario Guillen y Marcela Castillo muestran falta de sensibilidad, de humanismo, de respeto, los intereses personales prevalecen encima de la ley. El Poder Legislativo debe ser un lugar donde impere el respeto a los derechos humanos, laborales, legales, de todas y todos los chiapanecos, por eso la petición de sus trabajadores que tienen casi 40 años de servicio, donde solicitan legalmente y por la vía del dialogo, ser jubilados. Una dictadura legislativa. Y dicen sus allegados que Mario “Boquitas” aspira a ser candidato a una senaduría y Marcela Castillo suspira por repetir en la Curul y volver a ser la líder del Congreso. Veremos qué pasa.

Continuamos… Un día trágico. Consternación y luto en Comitán y Teopisca. Falleció en una clínica del IMSS Bienestar, el empresario comiteco Roberto Fuentes García estaba a disposición del juez penal. Roberto Fuentes, hijo del ex presidente municipal de Comitán, Roberto Fuentes Domínguez, de acuerdo a la información que circula, se sintió muy enfermo en el CERSS número 13 de Tonalá donde estaba recluido y pidió ser trasladado para su atención médica a Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, personal del Cereso 13 lo llevaron a la clínica de Arriaga, donde lamentablemente falleció. Comentan los abogados de Fuentes García que podría haber negligencia o responsabilidad del director de Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) en Chiapas, Zeín Jerónimo Gil ya que un juez federal ordenó su traslado para la atención en un centro hospitalario del malogrado joven empresario Roberto Fuentes García y lo llevaron a una clínica donde perdió la vida. Por otro lado, dos comitecos que gozaban también del cariño de los diferentes sectores sociales de aquel lugar, Mario Pineda y Samuel Alejandro Solís Arguello, fueron localizados sin vida en los límites entre Oaxaca y Chiapas. Se dice que estas dos personas acudieron el pasado fin de semana a la zona de Tapanatepec en el vecino estado de Oaxaca, después desaparecieron, posteriormente fueron encontrados sus cuerpos cerca de un panteón cerca de Chahuites, Oaxaca. Estos dos personajes eran aficionados a las peleas de gallo, supuestamente fueron a un palenque en la región del Istmo oaxaqueño, ya que aquí en la entidad esta prohíbo las peleas de gallos.

Seguimos… Lamentable noticia en Teopisca. Ayer jueves este jueves fue asesinado el director de la escuela secundaria de aquel lugar, el reconocido maestro Mario Ángel Ballinas. Los hechos se registraron en su domicilio donde sujetos armados llegaron y le dispararon. Este suceso ha generado gran consternación entre los habitantes de Teopisca, y piden a la Fiscalía se esclarezca este condenable hecho. Teopisca y Comitán están de luto.

Terminamos… Y siguen las denuncias en el Pueblo Mágico y principal destino turístico de Chiapas, San Cristóbal. Allá donde se respira aire fresco, al viejo estilo priista, Teresa de Jesús “Tete” Rodríguez que fuera regidora y que presume el respaldo de la alcaldesa Fabiola Ricci, sin tener ninguna autoridad, se dedica a amenazar a los dueños de bares y centros nocturnos que se ubican en la zona centro de esa ciudad colonial. Los propietarios de estos negocios, donde la mayoría son clientes extranjeros que llegan como turistas, exigen a las autoridades correspondientes que se castigue a Tete Rodríguez ya que sin tener algún cargo llega a gritarles que va a clausurar esos negocios. Algunos dicen que hasta ha exigido dinero, lo que alarma a los empresarios es la nula vigilancia de la policía y de los funcionarios municipales que permiten esta actitud gansteril de esa señora Tete Rodríguez que anteriormente tenía un restaurante que cerró debido a su mal carácter y por los altos precios los clientes salían huyendo. La Ricci debe intervenir para deslindarse de esta situación o será señalada de ser cómplice de esta abusadora demente que presume será la próxima alcaldesa… Nos seguiremos leyendo desde Chiapas.