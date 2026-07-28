Deudores alimentarios, sin acceso a cargos públicos

– Chiapas crea un registro para quienes incumplan 60 días; también limitará candidaturas y diversos trámites –

Quienes incumplan con el pago de una pensión alimenticia en Chiapas serán inscritos, por orden judicial, en el nuevo Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas. La constancia de no inscripción será obligatoria para acceder a determinados cargos públicos, buscar una candidatura y realizar diversos trámites legales y administrativos.

El Congreso del Estado aprobó este martes la reforma al Código Civil propuesta por el Poder Judicial de Chiapas. La medida considera deudora morosa a la persona que deje de cubrir alimentos durante 60 días, ya sea de forma continua o permanente.

Además del registro, las autoridades podrán localizar bienes, ordenar embargos precautorios y aplicar otras medidas para garantizar que los recursos lleguen a niñas, niños, adolescentes y demás personas con derecho a recibirlos.

El magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo que la reforma fortalece el cumplimiento de las obligaciones familiares y la protección de la niñez. Señaló que quien aspire a servir desde un cargo público deberá demostrar responsabilidad en sus deberes alimentarios.

El Congreso también aprobó cambios al Código de Organización del Poder Judicial y a la ley electoral estatal. La reforma deberá aplicarse mediante resoluciones judiciales, por lo que la inscripción no será automática ante cualquier retraso. (Foto: Cuartoscuro)