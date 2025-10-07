Detienen en CDMX a ‘Terry’, presunto miembro del Cártel Nuevo Imperio

• Un presunto miembro del Cártel Nuevo Imperio fue detenido en Azcapotzalco en posesión de drogas y un lanzagranadas

México.- Autoridades locales y federales detuvieron en la CDMX a ‘Terry‘, presunto miembro del grupo delictivo Los Mal Portados, también conocido como Cártel Nuevo Imperio.

Derivado de trabajos de investigación e inteligencia en materia de narcomenudeo y posesión de armas la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina identificó un inmueble en la alcaldía Azcapotzalco que fungía como punto de almacenamiento y venta de droga.

Un juez de Control otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX.

En el sitio se detuvo a un hombre de 44 años de edad identificado como Adrián Michel, alias ‘Terry‘.

Es presunto miembro de Los Mal Portados o Cártel Nuevo Imperio, grupo delictivo relacionado con la venta y distribución de droga, además de con préstamos gota a gota.

El sujeto fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, en tanto que el inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: SSC-CDMX