﻿Detienen cerca del AICM a “El Ocra”, presunto líder del huachicol en Edomex

• El detenido era considerado un objetivo prioritario de primer nivel para las autoridades mexiquenses y contaba con una orden de aprehensión

López-Dóriga Digital

México.- David “N”, alias “El Ocra”, señalado como presunto líder del robo de hidrocarburos en el Estado de México y supuesto integrante de una organización ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La captura ocurrió el miércoles 15 de julio mediante un operativo conjunto de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Fuerza de Tarea Marina, el Grupo de Operaciones Especiales y la Policía Metropolitana de Ecatepec.

El detenido, de apellidos Vargas Rivera según medios de comunicación, era considerado un objetivo prioritario de primer nivel para las autoridades mexiquenses y contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con información atribuida a la Semar, David “N” pertenecería a una organización delictiva con presencia en Zumpango, Tecámac y Ecatepec. Las autoridades lo relacionan presuntamente con actividades de extorsión, narcomenudeo, homicidio y préstamos bajo el esquema conocido como “gota a gota”.

También fue identificado como el presunto principal líder del huachicol en el Estado de México. Algunas versiones periodísticas vinculan su estructura criminal con el CJNG, aunque corresponderá a las investigaciones establecer su participación en los delitos señalados.

Tras su captura, “El Ocra” fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica. La Semar señaló que el operativo forma parte de las acciones coordinadas para combatir a los grupos generadores de violencia y fortalecer la seguridad.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Semar