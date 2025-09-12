Detienen a viuda e hija de ‘el Ojos’, exlíder del Cártel de Tláhuac

• La Fiscalía de la CDMX detuvo a la viuda y una hija de ‘el Ojos’, si bien continúa la búsqueda de la otra hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

México.- Autoridades de la Ciudad de México detuvieron a la viuda y una hija de ‘el Ojos‘, exlíder del Cártel de Tláhuac.

Tras la muerte de Felipe de Jesús, alias ‘el Ojos’, en 2017, el Cártel de Tláhuac pasó a ser liderado por su viuda, María de los Ángeles R.

Desde entonces, el grupo criminal se ha enfrentado con La Unión Tepito y Los Rodolfos.

Por su parte, Samantha N., mejor conocida como ‘Sam’, ha fungido como operadora financiera y presunta responsable de la comercialización y distribución de drogas en la zona.

Ambas mujeres fueron detenidas este 7 de septiembre en Pachuca, Hidalgo, desde donde fueron trasladadas a la CDMX para ser ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

La viuda e hija de ‘el Ojos‘ son señaladas del delito de asociación delictuosa, por hechos ocurridos en diciembre de 2020.

Asimismo, desde abril de 2024 la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina ofrecía una recompensa por su localización o detención.

Derivado de un trabajo de Inteligencia se estableció que ambas mujeres se encontraban en la colonia Valle de San Javier de Pachuca.

Mientras tanto, autoridades siguen en la búsqueda de Liliana N., alias ‘Lili’ o ‘la Voz’, también hija de ‘el Ojos‘ y señalada como presunta responsable de la venta y distribución de droga para el Cártel de Tláhuac.

La FGJ capitalina ofrece 500 mil pesos de recompensa para quien aporte información que lleve a su captura.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial