﻿Detienen a Susan Sarandon durante protesta contra Netanyahu 

• La actriz Susan Sarandon reconoció que ha perdido contratos por participar en manifestaciones contra la guerra que libra Israel en Gaza.

AFP

Estados Unidos.- La policía de Nueva York detuvo a la estrella del cine estadounidense Susan Sarandon junto a otras casi 100 personas, durante la dispersión de una protesta contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Imágenes de la agencia AFP muestran a agentes de policía de Nueva York esposando a la protagonista de «Thelma y Louise», mientras el líder israelí participaba en la Asamblea General de la ONU.

De acuerdo con información del New York Post, también detuvieron a la actriz Hannah Einbinder, de la serie «Hacks». La manifestación estuvo organizada por Jewish Voice for Peace.

Una portavoz del Departamento de Policía de Nueva York comentó que los agentes recibieron el reporte de una «manifestación no programada» que, además, bloqueaba una intersección.

Pese a que autoridades advirtieron a los participantes que se retiraran del lugar, estos continuaron bloqueando el paso, añadió.

«Varias personas que no acataron las indicaciones fueron detenidas», añadió, sin precisar el número.

Jewish Voice for Peace afirmó en redes sociales que más de 100 personas habían sido arrestadas.

«Más de 400 personas realizaron una sentada masiva frente a la ONU para exigir el fin del genocidio y el fin de la financiación militar estadounidense a Israel», indicó la organización en X.

«Nos negamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se les da una plataforma para hablar a criminales de guerra y mientras nuestro gobierno gasta miles de millones en la guerra».

La actriz Susan Sarandon reconoció, con anterioridad, que ha perdido contratos por participar con frecuencia en las manifestaciones contra la guerra que libra Israel en Gaza.

Dentro del recinto de la Asamblea General, decenas de representantes de todo el mundo abandonaron la sala cuando Netanyahu comenzó su discurso.

«Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora», desafió Netanyahu al tomar la palabra.

El primer ministro de Israel pronunció un combativo discurso ante la ONU en el que arremetió tanto contra sus adversarios como aliados.

Con información de AFP

Foto: Reuters