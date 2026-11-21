• Padres de familia denunciaron a un sacristán de Villa de Pozos, SLP, por actos de índole sexual contra sus hijos

México.- Autoridades de San Luis Potosí detuvieron a un sacristán señalado de abuso sexual de menores.

Padres de familia del municipio Villa de Pozos denunciaron a José N. por actos de índole sexual contra sus hijos.

El sujeto se desempeñaba como sacristán de una iglesia de la colonia Prados de San Vicente Segunda Sección.

Una vez aportados datos de prueba, un juez de Control giró una orden de aprehensión contra José N., quien había huido a Tamaulipas.

En coordinación con autoridades del estado vecino, la Fiscalía General del Estado (FGE) de SLP detuvo al sacristán en la ciudad de Reynosa.

Fue trasladado a la capital potosina para ser presentado ante la autoridad judicial para que se le formule imputación y se resuelva su situación jurídica.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: @FiscaliaSLP