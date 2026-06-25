Detienen a Rafael “N” por violación agravada

– La orden fue ejecutada por hechos ocurridos en Chenalhó; un juez de San Cristóbal definirá su situación legal –

Rafael “N” fue detenido como presunto responsable del delito de violación agravada cometido en perjuicio de una mujer de identidad reservada, por hechos ocurridos en el paraje Yibeljoj, municipio de Chenalhó.

La orden de aprehensión fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, luego de las investigaciones derivadas de la denuncia por este caso. De acuerdo con la información oficial, los hechos se registraron el 21 de junio de 2026.

Tras su captura, el presunto responsable quedó a disposición del Distrito Judicial de San Cristóbal, autoridad que deberá definir su situación legal conforme avance el proceso penal.

La Fiscalía informó que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos denunciados. También señaló que el caso forma parte de las acciones para atender delitos cometidos contra mujeres y evitar que este tipo de agresiones queden sin castigo.

Por tratarse de una víctima de identidad reservada, no se dieron más datos sobre la mujer afectada ni sobre las circunstancias del ataque.