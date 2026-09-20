﻿Detienen a nueve integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque armado

• Aparte de las detenciones, se aseguraron 17 armas largas, 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo tácticoMateriales y servicios jurídicos

López-Dóriga Digital

México.- Nueve personas presuntamente vinculadas con una facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidas durante un operativo en la zona serrana de Sinaloa, cerca de los límites con Durango; informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

La acción formó parte del reforzamiento de seguridad implementado por el Gabinete de Seguridad en Mazatlán y otras zonas del estado. Durante el despliegue, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la SSPC fueron atacados a balazos por civiles armados que se desplazaban en seis camionetas.

García Harfuch indicó que la agresión fue controlada y que, además de las detenciones, las autoridades aseguraron 17 armas largas —entre ellas una ametralladora—, 127 cargadores, 40 artefactos explosivos improvisados y equipo táctico.

El funcionario aseguró que el reforzamiento de seguridad en Sinaloa continuará de manera permanente y coordinada para detener a generadores de violencia, disminuir la capacidad operativa de los grupos criminales y proteger a las familias de la entidad.

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: Especial