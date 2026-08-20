Detienen a narcomenudista afuera de la Prepa 5

– Un reporte ciudadano permitió la captura de Cristian “N” con 110 dosis de droga y dinero en efectivo –

Un operativo policial desplegado en las inmediaciones de la colonia Satélite Loma Larga, en la capital chiapaneca, culminó con la detención de un presunto distribuidor de droga que utilizaba una motocicleta para comerciar estupefacientes a escasos metros de la Preparatoria Número 5.

La captura de quien fue identificado como Cristian “N” se logró a partir de una denuncia anónima emitida por vecinos del sector, quienes alertaron a los números de emergencia sobre las maniobras sospechosas de un supuesto repartidor en la zona escolar.

Tras la llegada de las corporaciones de seguridad, los agentes interceptaron al motociclista y le practicaron una inspección preventiva, encontrándole entre sus pertenencias 60 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana y 50 envoltorios con polvo blanco, presuntamente cocaína.

Además de los narcóticos preparados para su venta individual, las autoridades le incautaron dinero en efectivo e inmovilizaron la unidad motorizada en la que operaba de forma cotidiana.

El detenido y las dosis decomisadas fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público adjunto a la Fiscalía de Distrito Metropolitano.

La representación social abrió la carpeta de investigación correspondiente por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo para resolver la situación jurídica del imputado.