Detienen a médico por homicidio de adulto mayor

– Cámaras permitieron seguir a Emmanuel “N”; el cuerpo de Manuel Yáñez fue localizado dentro de bolsas y una hielera –

Un médico originario de Veracruz fue detenido como presunto responsable del homicidio calificado de Manuel Yáñez Muñoz, de 69 años, quien había sido reportado como desaparecido en Tuxtla Gutiérrez y posteriormente fue localizado sin vida.

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca informó que Emmanuel “N” era inquilino de la víctima en un inmueble cercano a la colonia Paso Limón, donde Manuel fue visto por última vez antes de que su familia reportara su desaparición el tres de septiembre.

Durante la investigación, autoridades obtuvieron imágenes de videovigilancia que mostraron a Manuel ingresar al inmueble. Más tarde, Emmanuel “N” llegó en taxi y posteriormente salió con recipientes, bolsas y una hielera, también utilizando transporte público.

El seguimiento del taxi llevó a los investigadores hasta un local de la colonia Nueva Reforma, donde fue localizado el cuerpo dentro de bolsas y una hielera. Familiares realizaron posteriormente la identificación.

Los dictámenes periciales establecieron como causa de muerte un traumatismo craneoencefálico provocado por un golpe con un objeto contundente en la cabeza.

La Fiscalía recaba declaraciones de familiares del detenido y del taxista que realizó el traslado. Llaven Abarca indicó que la carpeta será judicializada y que solicitarán una orden de aprehensión por homicidio calificado, además de pedir una pena de hasta 50 años de prisión.