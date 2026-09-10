Detienen a “La Tía” con cristal en Cintalapa

– Le aseguraron 25 bolsitas con droga y dinero en efectivo; SSP la vincula con un grupo delictivo –

Una mujer identificada como Juana “N”, alias “La Tía”, fue detenida en Cintalapa de Figueroa durante patrullajes de seguridad, luego de que autoridades le aseguraran 25 bolsitas con una sustancia con características de cristal y dinero en efectivo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la detención ocurrió en caminos de extravío del municipio durante recorridos realizados por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal.

Durante la revisión, los agentes localizaron 25 envoltorios transparentes que contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal, además de una cantidad de dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado.

La SSP señaló en su reporte que la detenida sería presunta integrante del llamado cártel Chiapas y Guatemala.

Juana “N” y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que deberá determinar su situación jurídica y confirmar mediante peritajes la naturaleza de la sustancia decomisada.

Hasta el momento no se informó si durante el operativo fueron aseguradas armas, vehículos u otras personas.