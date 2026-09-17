Detienen a joven por feminicidio de niña en Tuxtla

– Fiscalía señala que la víctima fue estrangulada y presentó signos de agresión sexual; el detenido tiene 18 años –

La Fiscalía General del Estado detuvo a Agustín “N”, de 18 años, como presunto responsable del feminicidio de una adolescente de 12 años ocurrido la noche del miércoles en la colonia Santa Isabel, en Tuxtla Gutiérrez.

El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca informó que el joven será presentado ante un juez y que solicitarán una pena de hasta 100 años de prisión. La víctima, originaria de Ocosingo y quien vivía con una tía, salió de su domicilio alrededor de las 20:38 horas.

Las cámaras de videovigilancia muestran que, antes de que la menor saliera, un sujeto observaba hacia el interior de la vivienda desde la reja y luego se movió hacia un costado. Cuando la adolescente salió, caminó hacia donde estaba ese hombre y ambos se dirigieron a la parte alta de la zona, donde después fue encontrado el cuerpo.

La necropsia estableció como causa de muerte asfixia mecánica por estrangulamiento. También se documentaron lesiones en el cuello, señales de forcejeo, huellas de arrastre y signos de agresión sexual.

La Fiscalía confirmó que el detenido tiene 18 años, es pareja de la hermana de la víctima y vivía a unos 100 metros del sitio del hallazgo. Además, se investiga una posible agresión contra su pareja ocurrida horas antes, por lo que también se reúnen pruebas por violencia familiar.