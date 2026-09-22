Detienen a hombre con marihuana y motocicleta

– Rodolfo “N” llevaba 11 bolsas con hierba con características de marihuana cuando fue detenido durante patrullajes –

Un hombre identificado como Rodolfo “N” fue detenido en Cintalapa de Figueroa por posesión de narcóticos, informó la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

La captura ocurrió durante patrullajes realizados por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, en coordinación con agentes de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Durante la revisión, los agentes localizaron 11 bolsas transparentes que contenían hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

También fue asegurada una motocicleta Italika DM 159, modelo 2025, de color negro con rojo, en la que se desplazaba el detenido al momento de la intervención.

Rodolfo “N”, la sustancia y la motocicleta quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica y se realicen las investigaciones necesarias.

Hasta el momento no se ha informado el peso total de la hierba asegurada ni si el detenido estaría relacionado con otros hechos.

La autoridad deberá establecer el origen de la sustancia, su posible destino y si existen más personas vinculadas con el caso.