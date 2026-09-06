Detienen a hombre armado; dijo pertenecer al CJNG

– Eliseo “N”, alias “Chapalaguite”, fue detenido en Ixtapangajoya con un arma larga y 11 cartuchos útiles –

Un hombre fue detenido en el municipio de Ixtapangajoya luego de que autoridades le aseguraran un arma larga semiautomática y un cargador con 11 cartuchos útiles durante recorridos de vigilancia.

El detenido fue identificado como Eliseo “N”, alias “Chapalaguite”. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la intervención se realizó en la localidad La Gloria por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Durante la revisión, las corporaciones reportaron el aseguramiento de un arma larga modelo M4-22 semiautomática, además de un cargador abastecido con 11 cartuchos útiles.

La dependencia señaló que Eliseo “N” manifestó pertenecer al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El hombre quedó a disposición de las autoridades correspondientes por posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La investigación continuará para determinar su situación jurídica y establecer si existen otros delitos o personas relacionadas con el caso.