﻿Detienen a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por huachicol

• Se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando

López-Dóriga Digital

México.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue detenido la tarde de este jueves en Ensenada, ciudad portuaria del mismo estado; tras una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible.

La FGR informó que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Ernesto “N”, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. El mandato judicial fue cumplimentado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la Fiscalía, la investigación de “alta complejidad” se relaciona con operaciones efectuadas por una empresa fundada por el exmandatario. Algunos medios identificaron dicha compañía como Ingemar, señalada previamente dentro de indagatorias sobre el ingreso irregular de hidrocarburos al país.

Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995, deberá ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente para que se determine su situación legal. La FGR anunció que posteriormente ofrecerá más información sobre el caso.

Ruffo Appel, de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gobernación de Baja California en 1989, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).

Previamente, Ruffo había rechazado cualquier irregularidad y aseguró que colaboraría con las autoridades en caso de ser requerido.

El caso se suma a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos implicados en redes de contrabando de combustible, conocido en México como ‘huachicol fiscal’.

En septiembre de 2025, autoridades mexicanas arrestaron a exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina por su presunta participación en una red que introducía hidrocarburos al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.

En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024; y Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

Con información de López-Dóriga Digital

Foto: FGR